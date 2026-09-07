مفاوضات في بغداد.. وفد كردستاني يسلّم قائمة مطالبات لتضمينها بموازنة 2027

– سياسة



وصل وفد فني من في حكومة ، اليوم الإثنين 7 2026، إلى العاصمة ، لخوض مفاوضات حاسمة تهدف إلى تضمين استحقاقات الإقليم ومطالب موظفيه ضمن الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027.





وتتمحور النقاشات حول وضع المسودة النهائية لمشروع قانون موازنة 2027، حيث يتطلب القانون إنجازه بحلول 15 الجاري لرفعه إلى ، تمهيداً لإحالته إلى في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.



وفي حال الالتزام بهذا ، ستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة الموازنة في توقيته الدستوري، بعدما شهدت السنوات الماضية تأخيرات متكررة تراوحت بين 6 إلى 8 أشهر.



قائمة مطالب الإقليم

ويضم الوفد الفني الكردستاني كلاً من المديرين العامين للمحاسبة والموازنة، ومستشار الوزارة، ونخبة من الخبراء في إعداد الموازنات. وقد سلّم الوفد قائمة مطالب رسمية إلى ، تضمنت ملفات حيوية أبرزها:

ومن المقرر أن يدشن الوفد غداً الثلاثاء سلسلة اجتماعات مكثفة تستمر على مدى ثلاثة أيام (الثلاثاء، الأربعاء، والخميس) مع ، والفريق الفني للوزارة.وتتمحور النقاشات حول وضع المسودة النهائية لمشروع قانون موازنة 2027، حيث يتطلب القانون إنجازه بحلول 15 الجاري لرفعه إلى ، تمهيداً لإحالته إلى في موعد أقصاه 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وفي حال الالتزام بهذا ، ستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة الموازنة في توقيته الدستوري، بعدما شهدت السنوات الماضية تأخيرات متكررة تراوحت بين 6 إلى 8 أشهر.ويضم الوفد الفني الكردستاني كلاً من المديرين العامين للمحاسبة والموازنة، ومستشار الوزارة، ونخبة من الخبراء في إعداد الموازنات. وقد سلّم الوفد قائمة مطالب رسمية إلى ،

تثبيت موظفي العقود: تحويل نحو 86 ألف موظف بصفة عقد في الإقليم إلى الملاك الدائم.

استئناف الترقيات الوظيفية: إعادة تفعيل العلاوات والترقيات المتوقفة في الإقليم منذ عام 2015 إثر الأزمة المالية.

مستحقات ذوي الإعاقة والبيشمركة: تعديل ومواءمة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومطابقة مخصصات قوات البيشمركة ضمن موازنة الاتحادية.

الخريجون الأوائل: تأمين لـ (15 إلى 16 ألفاً) من خريجي الجامعات الأوائل.

القطاع الصحي والمتقاعدون: ضمان حصة الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين.

أولويات موازنة 2027: حصر التعيينات بالعقود



ومشروع موازنة 2027 لن يفتح الباب أمام التعيينات الحكومية العامة بصيغتها السابقة، بل سيركز على استحقاقين رئيسيين:



الأول: تثبيت موظفي العقود الذين يتجاوز عددهم 200 ألف موظف في عموم ، من بينهم أكثر من 86 ألفاً في . وقد أبدى وزير المالية الاتحادي دعمه لهذا المسار، مشيراً إلى العمل على تثبيتها ضمن القانون واحتساب حصة الإقليم بنسبة 12.67%.



الثاني: استئناف نظام الترقيات والعلاوات المعلق في منذ العام الماضي وفي الإقليم منذ تسع سنوات.



المصدر: وسائل إعلام كردية.