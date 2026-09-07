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صحيفة: "إدارة الدولة" تجاهل "حصر السلاح".. وسجال حول "منصب الفياض"

سياسة

2026-09-07 | 05:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
صحيفة: &quot;إدارة الدولة&quot; تجاهل &quot;حصر السلاح&quot;.. وسجال حول &quot;منصب الفياض&quot;
632 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، عن أن "ائتلاف إدارة الدولة" في العراق، الذي يمثل المكونات الشيعية والسنية والكردية، تجاهل مسألة "حصر السلاح"، وحذر من التداعيات المحتملة على العراق جرّاء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، من دون تسميتها صراحة، مكتفياً بالإشارة، في بيانه الرسمي، إلى العقوبات المفروضة "على بعض الدول".

وطبقاً للبيان، فإن "الائتلاف"، الذي يعدّ المظلة السياسية الحاكمة التي تشكلت عام 2022، عقد اجتماعاً في ساعة متقدمة من ليل السبت - الأحد بالقصر الحكومي، بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، دعا إلى "استكمال التشكيلة الحكومية ومشروع قانون النفط والغاز"، وشدد على "ضرورة تجنيب العراق تداعيات العقوبات الأميركية المفروضة على بعض الدول (في إشارة إلى إيران)، في ظل الظرف المالي الصعب"، مشيراً إلى أن البلاد تمر بظرف "لا يحتمل المجازفة".

وفي الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة الحالية غير مكتملة، وتنقصها 9 حقائب وزارية تتقدمها "الدفاع" و"الداخلية"، بسبب الخلافات في البيتين السني (الدفاع) والشيعي (الداخلية)، فقد أفاد البيان بأن المجتمعين "اتفقوا على المباشرة بالحوار مع الكتل المستحقة خلال الأسبوع المقبل، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين مكونات (الائتلاف) ودعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة".

وأضاف البيان أن "الائتلاف ناقش نسخة مشروع قانون النفط والغاز تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم القطاع الخاص بوصفه شريكاً في عملية التنمية". كما ناقش "الأوضاع المالية والاستثمارية، ومشروعات المدن الجديدة، ومشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية".

الزيدي بين إرادتين
ولاحظ مراقبون في بغداد – بحسب تقرير للصحيفة - أنه في الوقت الذي يعمل فيه رئيس الوزراء، علي الزيدي، على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صدّق عليه "ائتلاف إدارة الدولة" من خلال ممثليه في البرلمان العراقي، وهم الغالبية المطلقة، فإن "الشغل الشاغل" للقوى السياسية يبدو الآن هو كيفية إكمال الكابينة الحكومية من دون إعطاء "حصر السلاح بيد الدولة"، و"محاربة الفساد المالي والإداري" الاهتمام المطلوب خلال الاجتماع.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع قوله، إن تجاهل قضية "حصر السلاح بيد الدولة"، يعكس "حجم الخلافات السياسية بين أطراف (إدارة الدولة)، لا سيما قوى (الإطار التنسيقي) التي تمثل غالبية داخل البرلمان، كما تحتل الغالبية داخل (الائتلاف)، الأمر الذي يجعل اتخاذ أي قرار مرهوناً بموافقتها".

المصدر المطلع المقرب من القوى السنية أفاد بأن "الكرد والسنة مع أي إجراء يتخذه رئيس الوزراء الزيدي، لكن أي موقف للطرفين يصطدم في حال التصويت عليه داخل (الائتلاف) بالغالبية الشيعية"، مبيناً أن "قوى (الإطار التنسيقي) تعلن دعمها علناً للزيدي، لكنها انقسمت على نفسها حيال ملفات عدة تخص الإطار نفسه، مثل حصر السلاح، ومناصب نواب رئيس الوزراء، ومنصب رئيس (هيئة الحشد الشعبي)".

وأوضح المصدر أنه "في ضوء هذه الخلافات داخل القوى الشيعية، فإن المساحة التي يتحرك فيها الكرد والسنة تبقى محدودة، ما دام بعض القضايا يبدو شائكاً ومرتبطاً بعضه ببعض، خصوصاً على صعيد المناصب الوزارية ومسألة حصر السلاح".

وتؤكد الصحيفة أنه في الوقت الذي تمكن فيه بعض القوى السياسية، الكردية والسنية، من حسم أسماء مرشحيها للوزارات، سواء أكان عن طريق التوافق أم الغالبية، وفق الأصوات داخل المكونات، والتنازل مقابل تعويض في مواقع أخرى، فإن العقد الأساسية التي تعانيها القوى الشيعية تتعلق؛ أولاً: بمنصب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يشغله فالح الفياض، وهو أيضاً أحد قادة الإطار التنسيقي، وثانياً: منصب نواب رئيس الوزراء حيث تصر "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، على الحصول على الموقع الشيعي في المنصب، وتدافع عمّا تعدّها "حصتها"، لأنها الائتلاف البرلماني الثاني داخل المكون الشيعي، من حيث عدد المقاعد البرلمانية، بعد "ائتلاف الإعمار والتنمية" الذي يتزعمه محمد شياع السوداني رئيس الوزراء السابق، فيما يأتي "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، ثالثاً.

وتبين الصحيفة أنه في حين باتت "العصائب" ترفض علناً استمرار الفياض في رئاسة الحشد الشعبي، فإن الخلافات داخل البيت الشيعي "تحولت سجالاً بشأن ما إذا كان الأفضل أن يحال الفياض إلى التقاعد بسبب العمر، أم يُعوض بموقع آخر، على أن يحال منصب رئاسة (الحشد) إلى قيادي آخر، من (العصائب) أو غيرها، شريطة ألا يكون من (دولة القانون) بزعامة المالكي التي تدافع عن رئاسة الفياض (للحشد)".
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