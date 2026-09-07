رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الخريجين القدامى

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح وجّه بشأن الطلبات المقدمة من القدامى لاستيعاب جميع الطاقات والكفاءات خلال مدة الحكومة الحالية".وأضاف ان "ذلك يكون بتخصيص درجات وظيفية أو تعاقدية ضمن مشروع ، بحسب الاحتياج الفعلي للوزارات والتشكيلات العامة".