السومرية نيوز تنشر نص مقترح النشيد الوطني الجديد

د يعبر عن هوية العراق ومكانته وتاريخه وبما ينسجم مع تطلعات أبنائه".

ووفقا لما ذكره النائب في وثيقة وردت للسومرية نيوز، "نتقدم بطلب موقع من النواب، بشأن النظر في تغيير العراقي، انطلاقاً من أهمية النشيد الذي يجسد هوية الوطنية وتاريخه وإرثه الحضاري وتضحيات أبنائه".وأضاف "نظراً لما يمثله النشيد الوطني من رمز سيادي ووطني جامع نقترح تشكيل لجنة نيابية مختصة تتولى استقبال ودراسة المقترحات المقدمة من الفنانين والكتاب والمثقفين والأكاديميين وذوي الاختصاص، لغرض إعداد مقترح متكامل لنشيد وطني جد