البرلمان ينهي القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين ويرفع جلسته إلى الأربعاء

– سياسة



قرر ، اليوم الاثنين، رفع جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أنهى القراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.





وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن الجلسة شهدت إنجاز الفقرات التالية: وكان قد عقد جلسته برئاسة ، وبحضور 214 نائباً.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، أن الجلسة شهدت إنجاز الفقرات التالية: إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

إنهاء القراءة الأولى لمشروع لقانون تداول المواد الزراعية رقم (46) لسنة 2012.

إنهاء القراءة الأولى لمشروع .