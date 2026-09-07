وزير الخارجية من القاهرة: الصراع بين طهران وواشنطن يلقي بظلاله على المنطقة

وقالت الوزارة في بيان، "ترأس وزير الخارجية ، اليوم الاثنين، وفد جمهورية المشارك في أعمال الدورة العادية الـ(166) لمجلس على المستوى الوزاري، التي عُقدت في القاهرة".وأضاف البيان "سبق انعقاد الاجتماع مشاركة وزير الخارجية في اجتماع المعنية بفلسطين، فضلاً عن مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب".وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع التشاوري، أن "الصراع القائم بين وواشنطن يلقي بظلاله على دول المنطقة والاقتصاد العالمي"، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات للحوار بين الأطراف المعنية والتوصل إلى حلول سلمية تسهم في تجنب مزيد من التداعيات والأزمات المالية والاقتصادية.كما أكد وزير الخارجية، خلال اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بفلسطين، موقف العراق الواضح والثابت من القضية الفلسطينية، والمتمثل في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.وجدد وزير الخارجية بكلمته موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض الحرب وتوسيع نطاق الصراعات، مشدداً على ضرورة تغليب الحوار والوسائل السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وأشار وزير الخارجية إلى حرص العراق، بصفته رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية، على تعزيز التضامن والتوافق العربي وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه المنطقة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق مصالح الدول والشعوب العربية.