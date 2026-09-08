كتلة نيابية: سنقف ضد المحاولات "المنحرفة" لشمول الفاسدين بالعفو العام

وقالت النائبة عن الكتلة نور عادل لـ ، ان "الكتلة ستقف بشدة امام محاولات شمول الفاسدين بقانون العام"، مبينة انه "لا عزاء لسارق او لفاسد".وأضافت ان "محاولات شمول الفاسدين بقانون العفو العام منحرفة، لان شمولهم معناه تشجيع فتح الباب امام سرقات أخرى"، مبينة انه "لا يوجد أي قانون يشمل الفاسدين بالعفو، وفي حال القيام بذلك فان الجميع سيقف ضد ذلك".