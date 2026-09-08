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الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي يؤكدان أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق ودعم الاتفاقات والتفاهمات
سياسة
2026-09-08 | 10:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
43 شوهد
اكد رئيس
مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
ورئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش، اليوم الثلاثاء، أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق بين البرلمانينِ، ودعم الاتفاقات والتفاهمات.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس النواب
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس مجلس النواب
هيبت الحلبوسي
ورئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش، ترأسا المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في
أنقرة
".
وتابع: "شهدت المباحثات مناقشة عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت تعزيز التعاون على المستوى البرلماني، وتفعيل لجان الصداقة، وتطوير التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات المشتركة".
كما تناولت مناقشة "عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت
مشروع طريق التنمية
الإستراتيجي
، فضلاً عن ملفات تتعلّق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين".
وأكد الجانبان "أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق بين البرلمانينِ، ودعم الاتفاقات والتفاهمات المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يعزِّز التعاون الإستراتيجي بين البلدين".
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