الحلبوسي ورئيس مجلس الأمة التركي يؤكدان أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق ودعم الاتفاقات والتفاهمات





اكد رئيس ورئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش، اليوم الثلاثاء، أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق بين البرلمانينِ، ودعم الاتفاقات والتفاهمات.



وذكر لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش، ترأسا المباحثات المشتركة التي جرت بين الوفدين البرلمانيين في ".



وتابع: "شهدت المباحثات مناقشة عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت تعزيز التعاون على المستوى البرلماني، وتفعيل لجان الصداقة، وتطوير التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات المشتركة".



كما تناولت مناقشة "عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، شملت الإستراتيجي

، فضلاً عن ملفات تتعلّق بقطاعات النفط والمياه والطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والتجارة والاستثمار وتنمية المشاريع بين البلدين".



وأكد الجانبان "أهميةَ مواصلة الحوار والتنسيق بين البرلمانينِ، ودعم الاتفاقات والتفاهمات المشتركة ومتابعة تنفيذها، بما يعزِّز التعاون الإستراتيجي بين البلدين".