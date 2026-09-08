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مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص تصدير النفط والايفادات الخارجية

سياسة

2026-09-08 | 16:39
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة بينها يخص تصدير النفط والايفادات الخارجية
1,954 شوهد

اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارات عدة بينها يخص تصدير النفط والايفادات الخارجية لموظفي الدولة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء، "ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان "وافق المجلس على قيام وزارة المالية بتزويد وزارة النفط بالتخصيصات المالية للوزارات والجهات الرسمية الممولة مركزياً، لتقوم الوزارة بالتجهيز شهرياً، وحسب التخصيص لكل وحدة إنفاق".

ولفت البيان الى أنه "ضمن إجراءات الحكومة لتعزيز قدرات تصدير النفط ومنتجاته، وافق المجلس على تعديل قراره (165 لسنة 2026) بشأن آلية بيع النفط الخام والمنتوجات النفطية، لضمان استمرار العمل بها إلى حين انتهاء الأزمة الحالية وعودة حركة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز".

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (348 لسنة 2026)، ليتضمن توقيع الاتفاقيات بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية، ضمن اتفاقيات الدفعة المقدمة، وتأمين النفط الخام، والاستشارة الفنية.

وفي شأن الاتفاق الإطاري للمياه بين العراق وتركيا، أقرّ المجلس تعديل قراره (388 لسنة 2026) لتكون كميات النفط الخام المصدرة الى الجانب التركي بما لا يزيد عن (33) ألف برميل يومياً كمرحلة أولى، في إطار الحاجة التمويلية الفعلية لآلية الاتفاق.

ولتطوير الخدمات الطبية، أقر مجلس الوزراء تمديد الموافقات الاستيرادية المختصة، وفق ما مثبت في كتاب وزارة الصحة، على ألّا يتجاوز التمديد الممنوح نهاية السنة الحالية، بحسب البيان.

وضمن إجراءات ضغط النفقات، جرت الموافقة وفق البيان "على إيقاف جميع الايفادات الخارجية لموظفي الدولة، سواء الممولة مركزياً أو ذاتياً، وحصر موافقة الإيفاد بالوزير المختص وللحالات القصوى، وتخفيض تخصيصات الإيفاد بمقدار (60%) بالموازنة العامة والموازنات الفرعية ومن المناقلة من أبواب أخرى باستثناء وزارة الخارجية.

كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (110) في 21 شباط 1989، الذي دققه مجلس الدولة، وأحاله إلى مجلس النواب، وفق البيان.

ووافق المجلس على إصدار نظام حمولة السفن، الذي دققه مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام الدستور وأحكام قانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019).

وتابع البيان "في إطار خطوات الحكومة لتوطيد العلاقات الدولية، جرت الموافقة على تخويل وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين العراق وصربيا".
 
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