الحلبوسي من أنقرة: نأمل أن تكون المنطقة خالية من الإرهاب والمظاهر المسلحة

اعرب رئيس ، الثلاثاء، عن أمله أن تكون المنطقة خالية من الإرهاب والمظاهر المسلحة.

وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي نعمان كورتولموش في ، "سيكون هناك بدء بتنفيذ خارطة طريق في 30 أيلول لانهاء ملف السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الرسمية العراقية".

وأضاف "نأمل أن تكون هناك منطقة خالية من الإرهاب والمظاهر المسلحة وهذا يصب في صالح البلدان".

ولفت الحلبوسي الى "تفعيل الاتفاقية الاطارية بين البلدين الموقعة عام 2025"، مشيرا الى "تشكيل لجنة لمتابعة ملفات الاتفاقيات الاخيرة الموقعة".

وبشأن ، قال الحلبوسي إن "هذا الطريق مهم جدا للبلدين"، مضيفا " يسعى لايجاد منافذ تصدير اخرى".

ووجه رئيس خلال المؤتمر الصحافي، دعوة رسمية لرئيس مجلس الأمة التركي لزيارة العاصمة .