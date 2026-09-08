العراق يتسلم "بلال المالكي" من إيران

أفاد مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، بتسلم السلطات العراقية مالك قناة عراق الحدث بلال من .

وقال المصدر في حديث لـ ، "السلطات العراقية تستلم بلال في الآن قادم من بالتعاون بين السلطات الايرانية والعراقية".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الثلاثاء، بأن احتجزت مالك قناة عراق الحدث بلال المالكي تمهيدا لنقله الى ، موضحا أن "السلطات الأمنية الإيرانية احتجزت مالك قناة عراق الحدث بلال المالكي في مشهد، بطلب من ، وذلك عقب الاعترافات الأولية التي أدلى بها الإعلامي المحتجز بقضايا ابتزاز".