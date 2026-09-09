مجلس النواب يرفع جلسته ليوم غد

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة رفعت جلسة اليوم الى يوم غد الخميس".وأضاف ان "الجلسة شهدت القراءة الأولى لمشروع لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، والقراءة الأولى لمشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، والقراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الارهاب".