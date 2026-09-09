أتروشي يؤكد حاجة البرلمان إلى "ثورة تشريعية" وإصلاح المنظومة القانونية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً للجنة القانونية النيابية، عُقد في قاعة الشبيبي، لمناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة، بحضور رئيس وأعضاء ، والأمانة العامة لمجلس النواب، وممثلين عن ومجلس الدولة ونقابة المحامين، فضلاً عن شخصيات أكاديمية وعدد من القضاة والمحامين والمهتمين بالشأن التشريعي.وقال أتروشي، وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، إن "تعديل القانون يمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة، مشيراً إلى ضرورة تطوير التشريعات بما ينسجم مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع".وأكد "حاجة ، وبجهود اللجان والكتل النيابية، إلى ثورة تشريعية وإعادة النظر في المنظومة القانونية وإجراء الإصلاحات المناسبة، بما ينسجم مع تطلعات المواطنين ويسهم في تقديم الخدمات وتعزيز الاستقرار في البلاد".وشهد الاجتماع مناقشات بشأن مقترح تعديل قانون المحاماة، بمشاركة الجهات القضائية والقانونية والأكاديمية ونقابة المحامين، بهدف الوصول إلى تشريعات تلبي متطلبات المرحلة وتعزز تنظيم مهنة المحاماة ودورها في تحقيق العدالة.