تحرك برلماني لاحالة محافظ بغداد على التقاعد

وقال النائب عن الكتلة لـ ، ان "مشاريع اقضية متهالكة وفيها مشاكل كثيرة ومتلكئة مثل مجاري ناحية الوحدة والنهروان".وأضاف ان " يتحمل مسؤولية ذلك، كونه غير قادر على أداء مهامه بشكل صحيح"، مشيرا الى "اننا بدانا بجمع تواقيع كي نلزم بالتصويت على إحالة محافظ بغداد على التقاعد".