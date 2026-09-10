إدراج قانون الخدمة والتقاعد العسكري على جدول أعمال الجلسة القادمة

وذكر الأول في بيان ورد لـ ، أن "التوجيه يتضمن الإسراع في إكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة بمقترح القانون، وضمان عرضه على جدول الأعمال لغرض المناقشة والقراءة خلال الجلسات القادمة".التوجيه أدناه: