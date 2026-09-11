لقد خاض جعفر غمار أصعب القضايا المالية الشائكة، واضعاً نفسه في خط المواجهة الأول دون تردد؛ فأفنى الساعات وتنازل طواعية عن استقراره الشخصي والعائلي وصحته، ليتفرغ تفرغاً تاماً لملاحقة ملفات كبرى كادت أن تطيح بالتوازن الاقتصادي للبلاد، مؤمناً بأن ميزان العدالة لا يحتمل التردد، وأن حماية تتطلب شجاعة استثنائية وعملاً دؤوباً لا يحده زمان.وقد شكلت قراراته القضائية الرادعة سداً منيعاً أمام شبكات الفساد ومحاولات استباحة الثروة العامة، لتعيد تلك الخطوات الجريئة جزءاً كبيراً من هيبة الدولة إلى المشهد، وتمنح يقيناً ملموساً بأن يد القانون قادرة على الوصول والمحاسبة أياً كانت التحديات.ويتكامل هذا الأداء النوعي مع الاستراتيجية العامة لمجلس برئاسة القاضي الدكتور ، والتي وضعت مكافحة الفساد وحماية الثروة الوطنية في صدارة أولويات ، ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وسيادته فوق الجميع.إن المسيرة المهنية التي يخطها القاضي تؤكد بوضوح أن حماية الأوطان لا تقتصر على الميادين العسكرية، بل تكمن أيضاً في محراب العدالة، حين يقف القاضي المؤتمن متجرداً من كل مصلحة، ومضحياً براحته من أجل صون حاضر بلاده ومستقبل أجيالها.