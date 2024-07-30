الديمقراطي الكردستاني يتوقع فوزه بـ40% من مقاعد برلمان كردستان

وقال تيمور في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتصدر الفائزين بالمقاعد البرلمانية بنسبة لن تقل عن 40%، ثم يأتي بعده الاتحاد الوطني الكردستاني، ومن ثم الاتحاد الإسلامي، ومن ثم جبهة الشعب، بحسب المؤشرات المتوقعة"، لافتا الى ان "الفارق سيكون شاسعا بيننا وبين القائمة التي تلينا".ودعا تيمور المواطنين الى "مشاركة واسعة في الانتخابات لاختيار ممثليهم في برلمان الإقليم"، مشيرا الى ان "المشاركة سوف لن تقل عن نسبة 70%".يشار الى ان انتخابات برلمان إقليم كردستان ستنطلق في 20 تشرين الأول 2024.