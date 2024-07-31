رئاسة الجمهورية بشأن ضربة بابل: نأمل أن يكون التجاوز الأخير من التحالف الدولي

وذكر بيان للرئاسة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "مرة أخرى تطال نيران التحالف واحدا من مواقع قواتنا الأمنية في محافظة بابل لتسفر عن استشهاد وجرح عدد من منتسبي قوات الحشد الشعبي".وأضاف، أنه "إذ نأسف فيه لهذا العدوان غير المبرر على قواتنا الأمنية، خصوصا مع استمرار عمليات التفاوض من قبل اللجان المشتركة لوضع آليات انسحاب قوات التحالف من العراق فإننا ندين وبأشد العبارات هذا العدوان السافر، وهو انتهاك صارخ لسيادة العراق".وأتم البيان، أنه "في الوقت الذي نتطلع فيه إلى أن يكون هذا التجاوز الأمني الخطير لقوات التحالف الدولي هو الأخير على الأراضي العراقية، نؤكد أن مثل هذه الخروقات سوف لن تصب إلا بمصلحة التنظيمات الإرهابية المتربصة شراً بأمن العراق والمنطقة ككل".