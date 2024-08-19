الاتفاق الأمني مع إيران على طاولة اجتماع الأعرجي ووزيرة الهجرة

وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، عقد اليوم اجتماعا مع وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو".وأضاف المكتب، أن "اللقاء جاء لمناقشة دعم وزارة الهجرة لعمل اللجنة الأمنية العليا من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية".