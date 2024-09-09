المالكي يعقد لقاءً مع شيوخ ووجهاء قضاء الهندية

وقال مكتب المالكي في بيان، إن الأخير " عقد لقاءً مع شيوخ ووجهاء قضاء الهندية واستمع إلى مطالبهم".

وأضاف البيان أن "النائب المالكي استمع الى التحديات التي تواجههم في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية".