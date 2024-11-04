النقل تقرر رفض الشراكة بين الشركة العامة لإدارة المطارات والقطاع الخاص (وثائق)

نيوز – سياسة



قررت وزارة النقل، اليوم الاثنين، رفض بين العامة لإدارة المطارات والمحلاة والقطاع الخاص، عازية ذلك الى موافقتها المسبقة على حزمة كبيرة من مشاريع التأهيل والتطوير للنهوض بواقع البنى التحتية للمطارات والملاحة من الموازنات الاستثمارية.



أدناه نص الوثائق:

