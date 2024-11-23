مصدر يكشف عن "ضغوط" لإلغاء استجواب وزير الدفاع

كشف مصدر مطلع، السبت، عن تعرض النائب زيني لضغوط بعد جمع تواقيع لاستجواب .



وقال في حديث لـ نيوز، إن "النائب زيني وبعد جمعه تواقيع لاستجواب على خلفية شبهات فساد في عقود التسليح يتعرض لضغوط لإلغاء الاستجواب".

وأضاف أن "النواب الموقعين كذلك تعرضوا لذات الشيء"، الى "استمرار النائب بالاستجواب رغم الضغوط".

ولفت كذلك الى أن "بعض الكتل يضغطون على نوابهم لسحب تواقيع الاستجواب".

وسبق أن جمعت والدفاع النيابية، 60 توقيعاً لاستجواب ثابت العباسي في مجلس .