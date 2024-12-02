بحضور 193 نائبا.. مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـود الـمـشـهـدانـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٨) من الـــدورة الانتخابية الخامسة - السنـة التشريعية الثالثة - الفصـــل التشريعـــي الثاني".وبين أن "الجلسة عقدت بحضور 193 نائباً".