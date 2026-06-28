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ائتلاف السوداني: ندعم إجراءات الحكومة والقضاء ونحذر من حملات التشويه وتداول المعلومات المغلوطة
سياسة
2026-06-28 | 11:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اعلن ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، عن دعمه لإجراءات الحكومة ومجلس
القضاء الأعلى
والجهات المختصة بحقّ من صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية.
وقال الائتلاف في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "نعرب عن دعمنا للإجراءات التي تتخذها الحكومة، ومجلس
القضاء الأعلى
، والجهات المختصة، بحقّ من صدرت بحقهم أوامر قبض رسمية، انطلاقاً من إيمان الائتلاف الراسخ بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء".
وأضاف "نساند مسار إحالة الملفات المتعلقة بقضايا مكافحة الفساد إلى القضاء، والسير بها وفق الأطر الدستورية والقانونية، بما يرسخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية".
وحذر الائتلاف "من حملات التشويه وتداول المعلومات المغلوطة من قبل الفاسدين، ممّن يعمد لخلط الأوراق لغايات سياسية"، مؤكدا "أهمية اعتماد المعلومات الدقيقة التي تصدر عن الجهات المختصة، تجنباً لتضليل الرأي العام".
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