وزير الخارجية يصل إلى الكويت في زيارة رسمية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "وزير الخارجية، ، وصل إلى على رأس وفدٍ رسمي رفيع المستوى، يضم السيد ، ومحافظ ، ووكيل لشؤون العلاقات الثنائية ، وعدداً من السفراء، وكان في استقبال الوزير والوفد المرافق وزير خارجية دولة ، الشيخ جراح ".وتابعت، أنه "من المقرر أن يجري الوزير خلال الزيارة مباحثات مع كبار المسؤولين في دولة الكويت، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".