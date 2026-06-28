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القضاء يصدر بيانا بشأن القاء القبض على مسؤولين ونواب متهمين بقضايا فساد
سياسة
2026-06-28 | 13:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,385 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اصدر
مجلس القضاء الأعلى
، اليوم الاحد، بيانا بشأن القاء القبض على مسؤولين ونواب متهمين بقضايا فساد.
وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية
ضياء جعفر
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "التحقيقات في قضية المتهم (عدنان الجميلي/ وكيل
وزارة النفط
لشؤون التصفية) قد بدأت في الشهر العاشر من عام 2025، إثر تلقي المحكمة مجموعة من الإخبارات التي تتضمن قيام عدد من المرشحين بصرف مبالغ مالية طائلة لدعم دعايتهم الانتخابية مستغلين موارد الدولة، وبدعم من شخصيات نافذة في الحكومة السابقة".
وأضاف "لأهمية ودقة هذه الجريمة، استمرت جهود جمع الأدلة والمعلومات عدة أشهر، وعقب إلقاء القبض على المتهم المذكور، كشفت مجريات التحقيق عن تورط مجموعة من أعضاء
مجلس النواب
في استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية، والانتفاع من العقود الحكومية بصورة مباشرة أو بالواسطة للحصول على عمولات ومنافع شخصية لأنفسهم ولغيرهم، الأمر الذي اقتضى إجراء التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابع "بناءً على طلب المحكمة ومفاتحة مجلس النواب، رُفعت الحصانة عن النواب المتهمين من قِبل رئيس
مجلس النواب العراقي
الحالي، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادتين (63/ثانياً/ج) و(7/رابعاً) من
قانون مجلس النواب العراقي
رقم 13 لسنة 2018، والمادة (11/ثانياً/3) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، والمادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي"، مشيرا الى انه "فور ورود كتب رفع الحصانة، وبالتعاون مع
هيئة النزاهة الاتحادية
وجهات إنفاذ القانون، وبإشراف مباشر من رئيسي
مجلس القضاء الأعلى
ومجلس الوزراء، جرى الشروع بتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقهم وتوقيفهم".
وأكد انه "تم ضبط أموال ومبرزات جرمية تثبت ارتكابهم ما يخالف القانون، في حين لا يزال قسم منهم هارباً"، لافتا الى ان "التحقيقات في هذه القضية مستمرة على ضوء الأدلة، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية بحق شخصيات سياسية وأشخاص آخرين خلال الفترة القادمة تزامناً مع تطور مجريات التحقيق".
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