وزير الخارجية يعلن من الكويت الإفراج عن الصيادين العراقيين المحتجزين

وقالت في بيان، " ، من ، موافقة السلطات المختصة على إطلاق سراح الصيادين العراقيين الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي من قبل ".وأوضح الوزير وفق البيان أن "الصيادين سيصلون إلى يوم غد الخميس، برفقة محافظ ، وذلك بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم".وأضاف البيان أن "هذه الخطوة جاءت استجابةً للطلب الذي تقدم به وزير الخارجية والوفد المرافق إلى النائب الأول لرئيس الداخلية في دولة ، الشيخ ، خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد العراقي إلى الكويت".وأعرب حسين عن "شكره للسلطات الكويتية على سرعة استجابتها وتعاونها الإيجابي"، مؤكداً أن "هذه المبادرة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين جمهورية ودولة الكويت، والحرص المشترك على معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بروح التعاون والتفاهم".