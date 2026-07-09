الزيدي: الدبابات استُخدمت في "صولة الفجر" لإغلاق المنطقة الخضراء

وقال ، في مقابلة متلفزة تابعتها ، إن " لن يخرج من منظمة ، لكننا نسعى إلى حصة عادلة في التصدير"، مشيرا إلى أنه "ليس أمام الفاسدين سوى إعادة الأموال المنهوبة إلى الدولة".وتابع: "سأقوم بزيارة إلى قريبا، ومن المهم أن يكون بيننا تعاون اقتصادي"، مؤكدا "الشروع بجولة عربية بعد الزيارة المرتقبة إلى ".وأضاف: "التحقيقات في الهجمات على والإمارات مستمرة، ولا توجد مؤشرات على أنها انطلقت من العراق"، مبينا أن "القوات المسلحة العراقية ستردع أي عمل يستهدف دول الجوار".