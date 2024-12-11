صور لمواطن مصري وأخرى لعالمة أمريكية.. ما حقيقة اغتيال "علماء ذرة وكيمياء" في سوريا؟

وتداولت وسائل اعلام بينها وسائل اعلام عراقية معروفة، خبرا عن "اغتيال عالمة الذرة السورية زهرة الحمصية"، الا ان البحث عن هذا الاسم، لا يظهر وجود أي عالمة سورية تحمل هذا الاسم، كما ان الصورة المتداولة تعود لعالمة فلك وفيزياء سورية تدعى شادية الحبال، وهي بالاصل عالمة "سورية أمريكية" ولا تقيم في بل هي أستاذة في ويلز .





وفي ذات السياق، تم تداول صورة أخرى مع معلومات عن اغتيال "عالم كيمياء بارز يدعى حمدي إسماعيل ندى"، الا ان الصورة المستخدمة تبين فيما بعد انها تعود لشخص والذي ظهر في مقاطع فيديو ونشر منشورات تسخر من حقيقة قتله في او كونه عالم كيمياء اساساًّ!. وفي ذات السياق، تم تداول صورة أخرى مع معلومات عن اغتيال "عالم كيمياء بارز يدعى حمدي إسماعيل ندى"، الا ان الصورة المستخدمة تبين فيما بعد انها تعود لشخص والذي ظهر في مقاطع فيديو ونشر منشورات تسخر من حقيقة قتله في او كونه عالم كيمياء اساساًّ!.



وأيضا تداولت وسائل الاعلام بشكل كبير معلومات عن اغتيال "الشيخ توفيق البوطي"، وهو شخصية معروفة وشهيرة في وتقلد عدة مناصب من بينها رئيس اتحاد علماء بلاد الشام وكان مواليا لنظام الأسد.



الا ان المعلومات كانت متضاربة ولا توجد اية مصادر واضحة وصريحة عن حقيقة اغتيال البوطي، بل ان وسائل اعلام محلية سورية نقلت عن مصادر محلية تكذيبا لاغتيال البوطي.



والمثير للاهتمام والدهشة، ان وسائل اعلام معروفة وكبيرة وخصوصا في وايران تناقلت الانباء دون تحقق من مصادرها وصحتها، فيما تحولت هذه المعلومات المشكوك بها او المزيفة الى رواية مقتنع بها يتم تداولها في وسائل الاعلام وحلقات النقاش.



وبالرغم من عدم وجود تأكيدات على ذلك، يستبعد مراقبون ان يتم اجراء عمليات تصفية لعلماء في سوريا، لكن عمليات التصفية قد تكون لكبار ضباط الامن والجيش في .