لماذا الكتل السياسية لم تقتنع بالتغيير الوزاري؟.. ادارة الدولة يكشف للسومرية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إدارة بايدن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

لماذا الكتل السياسية لم تقتنع بالتغيير الوزاري؟.. ادارة الدولة يكشف للسومرية

سياسة

2024-12-11 | 05:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
لماذا الكتل السياسية لم تقتنع بالتغيير الوزاري؟.. ادارة الدولة يكشف للسومرية
707 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

كشف عضو ائتلاف ادارة الدولة النائب عامر الفائز، اليوم الأربعاء، أسباب عدم موافقة الكتل السياسية على التغييرات الوزارية، فيما بين موقف ادارة الدولة من هذا القرار.

وقال الفائز في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "الفترة المتبقية قصيرة جدا ومجلس النواب سيمضي في العطلة التشريعية وسيباشر عملة في السنة المقبلة 9/1/2025 فستكون فترة الاستبدال جدا قصيرة مما يعجز البديل بتقديم أي شيء في الفترة المتبقية لأنها سكون بضعة أشهر محدودة وغير قادر على تحقيق انجاز بهذه الفترة".

وأضاف انه "رئيس مجلس الوزراء محمد اشياع السوداني عليه ان يتوقف عن هذا الامر لان التغيير لا جدوة فيه".

وبشأن موقف ائتلاف ادارة الدولة حول التغيير الوزاري، يبين الفائز ان "ائتلاف ادارة الدولة موافق بعدم اجراء التغيير الوزاري في الوقت الحالي وجاء التوافقات من الكتل السياسية وعدم قانعتها الكتل بالاستبدال لضيق الوقت".

وختم قائلا: "في 9/1 من العام المقبل تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وربما ستتشكل حكومة قبل شهر الـ10 من العام المقبل"، لافتا الى "عمر الحكومة سيكتمل دون أي تعديل وزاري لغاية الان".
>>  انضم الى السومرية على واتساب

الكتل السياسية في العراق

التغيير الوزاري

ادارة الدولة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
Play
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
Play
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
Play
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
Play
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Play
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
Play
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
Play
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
Play
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
Play
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
Play
بغداد ساحة الطيران - الحلقة ١٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-11
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
Play
سنوات من المعاناة لدى أهالي الشهداء - حلقة ٢٦ | الموسم 6
15:30 | 2024-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
Play
من الهلال الخصيب الى الهلال الشيعي.. أي هلال يصمد؟ - حلقة ٤٦ | الموسم 1
14:30 | 2024-12-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
Play
10-12-2024 | 2024
13:30 | 2024-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-12-10
Morning Live
Play
Morning Live
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
Play
القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية - حلقة ١٧٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-12-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
Play
الارامل والمرضى وغيرها من المشاكل الاجتماعية - الحلقة ٣٤ | الموسم 9
15:30 | 2024-12-09
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
Play
اعرف واطلب 9-12-2024 | 2024
13:00 | 2024-12-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
Play
سؤال لكل مستمع 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
Play
صورتك أمام الناس 9-12-2024 | 2024
07:00 | 2024-12-09
اخترنا لك
السيد الصدر يصدر بيانا بشأن الحدود العراقية
06:16 | 2024-12-11
رئيسان لمجلس واحد.. ماذا جرى في مجلس صلاح الدين وما قصة الاستعانة بـ"الحشد" في صراع المنصب؟
05:32 | 2024-12-11
السوداني والعاهل الأردني يؤكدان أهمية الوقوف إلى جانب الشعب السوري
04:54 | 2024-12-11
السيد الحكيم: كركوك ستنال استحقاقها في موازنة 2024
04:11 | 2024-12-11
مشاهد من الداخل والمحيط.. كيف أصبحت الأجواء في السيدة زينب "ع" في النظام السوري الجديد؟
02:55 | 2024-12-11
في أول تعليق عن سوريا.. المرشد الاعلى يتحدث عن "امتلاك أدلة" على ما حدث
02:22 | 2024-12-11
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.