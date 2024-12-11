لماذا الكتل السياسية لم تقتنع بالتغيير الوزاري؟.. ادارة الدولة يكشف للسومرية

وقال الفائز في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "الفترة المتبقية قصيرة جدا ومجلس سيمضي في العطلة التشريعية وسيباشر عملة في السنة المقبلة 9/1/2025 فستكون فترة الاستبدال جدا قصيرة مما يعجز البديل بتقديم أي شيء في الفترة المتبقية لأنها سكون بضعة أشهر محدودة وغير قادر على تحقيق انجاز بهذه الفترة".وأضاف انه "رئيس محمد اشياع السوداني عليه ان يتوقف عن هذا الامر لان التغيير لا جدوة فيه".وبشأن موقف ائتلاف حول التغيير الوزاري، يبين الفائز ان "ائتلاف موافق بعدم اجراء التغيير الوزاري في الوقت الحالي وجاء التوافقات من الكتل السياسية وعدم قانعتها الكتل بالاستبدال لضيق الوقت".وختم قائلا: "في 9/1 من العام المقبل تتحول الحكومة الى حكومة تصريف اعمال وربما ستتشكل حكومة قبل شهر الـ10 من العام المقبل"، لافتا الى "عمر الحكومة سيكتمل دون أي تعديل وزاري لغاية الان".