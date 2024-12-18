رئيس البرلمان يبحث مع وزير الداخلية الأردني أوضاع غزة ولبنان وسوريا

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ نيوز، أن "المشهداني ناقش الوضع الأمني بين الأردن والعراق، وسبل تعزيز التعاون وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية في بما يعزز والاستقرار في المنطقة، كما تم التطرق إلى آليات دخول المواطنين وخاصة الطلبة الراغبين في الدراسة في المملكة الأردنية، وسبل تسهيل إجراءات دخولهم إلى الأردن".كما تناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك لدعم القضايا الحيوية، وفي مقدمتها دعم الشعب السوري الشقيق فضلاً عن مناقشة الوضع في غزة ولبنان والجهود المبذولة لدعمهما في ظل التحديات التي تواجههما".وأشاد الجانبان "بالمواقف الثابتة للبلدين في دعم القضية الفلسطينية وأكدا الوقوف بكل حزم وجدية مع حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأهمية تكثيف الجهود العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل".وفي ختام اللقاء أعرب المشهداني عن "تقديره لمواقف الأردن الثابتة في دعم قضايا والمنطقة وأكد على أهمية تعزيز التنسيق بين في كافة القضايا".