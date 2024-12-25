المالكي يهنئ المسيحيين بأعياد الميلاد ويدعو للوحدة والاستقرار

وقال المالكي في تغريدة، "بكل محبة واحترام، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبنا من الاخوة المسيحيين في والعالم بمناسبة أعياد ميلاد السيد المسيح عليه السلام".وأضاف، "نسأل الله أن تكون هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز قيم المحبة والسلام والتسامح بين جميع أبناء خصوصا والبشرية عموما. وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله عليكم بالفرح والبركات، وعلى وطننا العزيز وشعبنا الكريم بالأمن والاستقرار والوحدة والاتحاد".