مجلس النواب يعقد جلسته

وقالت الإعلامية في في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، ان "مجلس النواب عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الأول لعام 2025، برئاسة رئيس المندلاوي".وفي وقت سابق اليوم اجتمعت رئاسة في المندلاوي لمناقشة الخارطة التشريعية للفصل الأول من العام الحالي، وآليات تفعيل الدور التشريعي والرقابي للجان النيابية.