وزير الخارجية العراقي: وجود أسلحة خارج الدولة أمر غير مقبول

اعتبر وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، أن وجود أسلحة خارج سيطرة أمر غير مقبول.

وقال حسين في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، "السلاح خارج يُنظر إليه على أنه أمر غير مقبول".

وكان رئيس المشهداني قال، في تصريحات صحافية، إن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، اكد لرئيس الوزراء ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مشيرا الى ان الحكومة تعمل على ذلك.