وزير الخارجية التركي يحط رحاله في بغداد

وبحسب مراسل السومرية، فان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان وصل قبل قليل الى العاصمة في زيارة رسمية، مضيفا أن فيدان، سيلتقي وزير الخارجية، فؤاد حسين وعدداً من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين والأوضاع التي تشهدها المنطقة.وبحسب التقارير التركية، فان فيدان سيناقش إمكانية ان يصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وذلك بعد ان صنفها منظمة محظورة في منتصف 2023.كما سيناقش فيدان المخاوف من "تهميش" حقوق التركمان، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل حكومة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وبعض العرب، مقابل عزل التركمان والحزب الديمقراطي والشق الاخر من عرب .وستتم أيضا مناقشة ضرورة تقدم في العلاقات مع الإدارة الجديدة في سوريا، حيث تعتبر الجديدة هي معقل النفوذ التركي بعد اسقاط الأسد بعد سنوات من استقرار تحت النفوذ الإيراني.