الشيخ همام حمودي للسفير التركي: استقرار العراق مصلحة إقليمية مشتركة

وذكر بيان لمكتب الشيخ ، ان الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، سفير الجمهورية التركية لدى بورا إنان، إذ جرى التأكيد على أن العلاقات بين البلدين أمام فرصة طيبة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة، بما يخدم مصالح الشعبين الجارين، كما تناول اللقاء بحث موضوع خروج القوات التركية من مدينة بعشيقة بمحافظة ، تعزيزاً لمشروع السيادة الكاملة للعراق القاضي بإخراج اي تواجد اجنبي، مشدداً على أن استقرار العراق يعتبر مصلحة إقليمية مشتركة".وأكد الشيخ حمودي خلال اللقاء "أهمية استكمال تشكيل الحكومة لتكون قادرة على تنفيذ برنامجها الخدمي والسيادي".من جانبه، بارك السفير التركي للعراق حكومةً وشعباً بمناسبة أيام السيادة الوطنية وذكرى الاستقلال، معتبراً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت سيادة العراق واستقراره، فيما أبدى دعم بلاده لترسيخ السيادة الكاملة في العراق وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.