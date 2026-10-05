وزير المالية غداً في مجلس النواب لمناقشة مسودة موازنة 2027

وقال عضو اللجنة ، إن " سيستضيف، بدعوة من ، يوم غد الثلاثاء، وزير المالية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة مسودة لعام 2027 قبل وصولها إلى مجلس النواب"، بحسب .وأضاف أن "اللجنة المالية، وفق المادة 61 من النظام الداخلي، يفترض أن تكون على علم بمجريات إعداد الموازنة"، مبيناً أن "الاستضافة تهدف إلى الاستفهام من الوزير عن آلية إعداد الموازنة ومدى شمولها بالعقود والأجور والدرجات".وأشار إلى أن "هناك من يتحدث بلسان الوزير بشأن الموازنة، ولذلك ستستضيف اللجنة الوزير لمعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بها"، مؤكداً أن "اللجنة المالية أعدت جدول أعمال الاستضافة والأسئلة المقترحة".