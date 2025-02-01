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اعترافات قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وسادة آل الحكيم (فيديو)

سياسة

2025-02-01 | 13:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعترافات قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وسادة آل الحكيم (فيديو)
1,212 مشاهدة

عرض جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، جانباً من اعترافات المجرم سعدون صبري حول عملية قتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر وشقيقته وكوكبة من السادة آل الحكيم.

ادناه الفيديو:
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الصدر

ال الحكيم

العلوية بنت الهدى

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