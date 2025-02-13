رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا بعد اختتام زيارته إلى براغ

نيوز – سياسي

توجه رئيس محمد شياع السوداني إلى ألمانيا، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ نيوز أن "رئيس محمد شياع السوداني توجه إلى ألمانيا للمشاركة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" بدورته الـ61، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، والتي تضمنت ما يأتي:

-عقد مباحثات موسّعة مع التشيكي.

- لقاء رئيس جمهورية التشيك.

- لقاء رئيسة التشيكي.

- رعاية مراسم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني والتشيكي.

- رعاية التوقيع على 5 مذكرات تفاهم هي:

1-مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

2-مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من والتشيك.

3- مذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات والتشيكي.

4- مذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية والتشيكي.

5- خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.



- حضور اجتماع غرفة التجارة واتحادَي الصناعات في والتشيك.

- لقاء أبناء الجالية العراقية في التشيك.

- استقبال ممثل شركة (آيرو فودوتشودي) المتخصصة بصناعة الطائرات.

- استقبال ممثل شركة (يونيس)، المتخصصة في مجال إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.



