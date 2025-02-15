حذر من "فوضى خطيرة".. المالكي: لا وجود لشيء اسمه الامم المتحدة ولا مجلس الأمن

وقال في له بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس حركة البشائر، إنه "لا وجود لشيء اسمه أو مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "العالم اليوم يدار بفوضى حيث القوي يأكل الضعيف".وأضاف، في حديثه عن الأوضاع الدولية الحالية، أن "ما يحدث في منطقتنا والعالم هو فوضى كبيرة وخطيرة ستظل تبعاتها كبيرة".كما تطرق إلى انتفاضة 15 1991، التي وصفها بأنها "كادت أن تسقط النظام السابق"، مؤكدا أن "هذا الشعب الذي استطاع أن يتمرد على حسين قادر على أن يحقق الإنجازات في مواقع أخرى، كما حصل خلال فترة دخول تنظيم الإرهابي".وشدد على أهمية الدستور، قائلاً: "الدستور هو المرجع الأعلى الذي ينظم الحياة التي نعيش فيها، فدولة بلا دستور لا يمكن أن تبني وتؤسس لدولة مستقرة".