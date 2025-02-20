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السوداني يكشف عن خطاب موجّه ضد العراق لتشويه صورة الدولة والحكومة
سياسة
2025-02-20 | 05:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,626 مشاهدة
السومرية
نيوز - سياسة
استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مجموعة من أبناء الجالية العراقية في ولاية ميشغان الأمريكية، من الطيف
العراقي
المسيحي.
ورحب السوداني بالحضور، مشيراً الى أبناء
العراق
من المسيحيين وما يتميزون به من وطنية عالية وتمسكهم ببلدهم، وأكد أن الحكومة تنظر الى جميع المكونات بعدالة ومن دون تمييز، وتعمل على معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الارهاب الذي استهدف
العراقيين
جميعاً، بهدف تفكيك السلم المجتمعي، وإحداث الفرقة بين ابناء المجتمع، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي ورد للسومرية نيوز.
كما أشار الى أن صفحة إرهاب
داعش
وحّدت جميع
العراقيين
الذين اصطفوا للوقوف بوجهها، واجهضوا مخططات الإرهاب، وجدد الإشارة الى أن مهمة الحكومة تتركز على توفير الاسباب لعودة
العراقيين
من المهجر خصوصا ابناء المكون المسيحي، كما تتواصل الجهود لتعزيز التوافق بين جميع المكونات في المناطق المطلوب إعمارها والتي دمرها الارهاب، مبيناً اتخاذ الحكومة عدة إجراءات وقرارات تخدم وتعالج اوضاع المسيحيين في مناطقهم.
وبين ان الحرب ضد الارهاب عطلت التنمية وأخرت جهود الاعمار، وهذا كان تحدياً واجهته الحكومة، كما ان حكومتنا تلقت مسؤوليتها في ظل ظروف استثنائية، وركزنا على محو آثار تأخر تقديم الخدمة في كل ارجاء العراق، مبينا، "أقررنا إنشاء صندوقٍ لإعمار سنجار وسهل نينوى، والجهود مستمرة من أجل تثبيت السكّان وتقديم الخدمات لهم، كما طرحنا عدة مشاريع في صندوق إعمار سهل نينوى لخدمة تلك المناطق، وكانت "تلكيف" و"الحمدانية" خارج نطاق عمل الصندوق، فقدمنا حزمة من المشاريع الخدمية لخدمتها.
وأضاف، "قدّمنا مسودة قانون الجرائم الدولية، وقوانين لحماية التنوع، وستراتيجية لتجريم ومكافحة خطاب الكراهية والعنصرية، وهي تعطي اطمئناناً لجميع المكونات العراقي، ونريد ان نحافظ على التنوع الثقافي والديني الذي يعد مصدر ثراء اجتماعي للعراق.
ودعا السوداني رجال الأعمال المسيحيين
العراقيين
للمشاركة في حركة التنمية بجميع ارجاء العراق، حيث قال ان بغداد وعموم
العراق
تشهد تنمية وحركة تجارية غير مسبوقة، وندعو رجال الاعمال للاستثمار في مجالات الفندقة والمطاعم والمراكز التجارية.
وكشف ان هناك خطاب موجّه ضد الوضع في العراق، لتشويه صورة
الدولة
والحكومة، في محاولة لعرقلة بناء
الدولة
وزعزعة الاستقرار، وعلى الجالية العراقية مسؤولية مهمة توضيح صور التعايش السلمي في
العراق
بين جميع المكونات، والعمق التاريخي لهذا التعايش.
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