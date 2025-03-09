"لا استطيع عدم اعلان موقف".. السيد الصدر يحذر إدارة سوريا ويحدد المطلوب من العراقيين

وقال الصدر، انه "على الحكومة الجديدة الابتعاد عن العنف والطائفية وذلك لأجل ان لا يتهموا بكونهم "دواعش" وإرهاب"، مشددا على انه "لم كنت لم اتدخل سابقا في الثورة السورية ضد الدكتاتور، فانني لا استطيع الوقوف بلا اعلان موقف مما يحدث في من اعدامات في شوارعها.وشدد على انه "على المجاورة لسوريا عدم التصعيد في تصريحاتهم لكي لا يزداد الامر سوءا".