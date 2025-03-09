تلكؤ مشاريع في البصرة يضع أصابع الاتهام صوب المحافظ

وقال في حديث لـ نيوز، إنه "فيما يخص بعض المشاريع المتلكئة في محافظة ومنها المستشفيات التي بدأ العمل بها منذ 2012 والى الان تعاني من قلة التخصيصات المالية وعدم تحرك الحكومة المحلية في البصرة".ودعا الى "زيارة هذه المستشفيات ومنها المستشفى التركي في قضاء الزبير والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 100 ألف نسمة، والمستشفى الموجود حاليا تم بناءه منذ ستينيات الماضي ولا يتطابق مع الكثافة السكانية الحالية".وأشار الى ان "المستشفى الذي بني من 2012 الى الان يعاني من التلكؤ وعدم الاهتمام، ما ينعكس أثره السلبي على المواطن"، داعيا محافظ الى "الالتفات لهذه الملفات المهمة التي تمس حياة المواطن".واعتبر الصالحي، أن "سبب المشاريع المتلكئة في يعود لتقصير الحكومة المحلية والاتحادية، لذلك فإن محافظ مطالب بالاستفادة من واردات المنافذ والبترو دولار وتخصيصها لمثل هذه المشاريع المهمة".