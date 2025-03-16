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العراق وتركيا يتفقان على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر خط الربط الى 600 ميغاواط
سياسة
2025-03-16 | 08:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
579 شوهد
اتفق وزير الكهرباء
زياد علي فاضل
، اليوم الأحد، مع نظيره التركي
ألب
أرسلان
بيرقدار، على مضاعفة الطاقة المجهزة عبر خط الربط الى 600 ميغاواط.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ
السومرية
نيوز، أن "وزير الكهرباء
زياد علي فاضل
، استقبل اليوم، في مقر الوزارة ببغداد، وزير الطاقة التركي
ألب
أرسلان
بيرقدار والوفد المرافق له، بحضور السفير التركي في
العراق
أنيل
بورا
إينان".
ورحب الوزير في مستهل اللقاء بنظيره التركي مستعرضاً "آفاق التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وتحديداً في قطاعي النقل والتوزيع وتطوير الشبكات الكهربائية المشتركة. كما جدد دعوته للشركات التركية المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة للعمل في العراق".
وأشار إلى ان "وزارة الكهرباء أكملت جميع الإجراءات اللوجستية والبنى التحتية اللازمة لزيادة طاقة التجهيز عبر خط الربط العراقي - التركي إلى 600 ميغاواط مقترحاً تشكيل لجنة فنية عليا مشتركة لمتابعة تنفيذ مقررات الاجتماع".
وأكد فاضل، وفق البيان، أن "الحكومة العراقية برئاسة السوداني، وضمن المنهاج الحكومي، تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر الطاقة من خلال حزمة مشاريع تشمل الربط الكهربائي مع دول الجوار، ومشاريع الدورة المركبة، والطاقة الشمسية التي يجري تنفيذها على نطاق واسع في مختلف محافظات البلاد".
من جانبه، أكد الوزير التركي أن "الأشهر المقبلة ستشهد مضاعفة إمدادات الكهرباء عبر الخط المشترك إلى 600 ميغاواط، مبيناً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع
العراق
في مختلف المجالات لاسيما قطاع الطاقة".
يذكر أن الحكومتين العراقية والتركية نجحتا في تموز الماضي، من تشغيل خط الربط الكهربائي المشترك (كسك - جزرة 400 ك.ف) الذي يزود
العراق
حالياً بـ 300 ميغاواط، وفق البيان.
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