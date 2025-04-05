قانون الانتخابات.. دعوات لتوحيد الدائرة الانتخابية وتحذيرات من المال السياسي

وقال المحلل السياسي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية ، إن “ هو بمثابة المطبخ للعملية السياسية”، مؤكداً أن تغيير أصبح “سنة سياسية تتكرر في كل دورة”. وأعرب عن أمله بأن يُعتبر دائرة انتخابية واحدة، ما من شأنه “صعود شخصيات وطنية”، على حد تعبيره.وانتقد العام، مشيراً إلى أنه “لم يحقق طموح السنة”، بل أسهم في “خروج أصحاب بدلاً من الأبرياء”.كما تحدث عن طبيعة المجتمع السني قائلاً: “السنة ناس فقرة ولا يمتلكون فصائل مسلحة، وهم أقرب لحالة الدولة”، مضيفاً أن “التوجه الشعبي السني أصبح أكبر نحو الانتخابات، حتى لدى معارضي النظام السياسي”.وحذر الكبيسي من تأثير المال السياسي، كاشفاً عن أن “أحد المرشحين أنفق 10 ملايين دولار على حملته الانتخابية ولم يفز”، معتبراً أن “المناصب السياسية تلعب دوراً أساسياً في التأثير على نتائج الانتخابات”.من جانبه، أكد عضو للإعلام أنه “لا يرى إشكالاً في تغيير قانون الانتخابات”، مشدداً على ضرورة “اعتبار دائرة واحدة لتذويب الخلافات السياسية والمجتمعية”.وفي ما يتعلق بالعفو العام، وصفه بأنه “قانون وطني لا يمكن اعتباره مناطقيًا”، ملمحاً إلى وجود فساد عميق داخل الوزارات، حيث “بعض المدراء العامين بمثابة لولب الفساد”، بحسب تعبيره.وأشار إلى أن “القادة السياسيين يعارضون بروز جيل جديد”.وكشف عن أنه سمع من شخصياً رغبته بالإبقاء على المحلية، لكنه “لا يستطيع مغادرة التوافق السياسي بشأن القانون”. كما بيّن أن “90% من الفصائل المسلحة وافقت على مقترح تقييدها بدلاً من حلّها”.وختم الركابي حديثه بالتأكيد على أن المال السياسي حاضر بقوة، موضحاً أن “أقل مرشح ينفق مليوني دولار على حملته الانتخابية”، لكنه استشهد بتجربة المواطن الذي “انتخب الخطابي بسبب إنجازه، وليس بسبب الإنفاق المالي”.