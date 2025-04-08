الورشان ينفك عن السيادة.. موجة الانشقاقات تبدأ بضرب الكتل السياسية

الا انه هذه المرة يحمل طابعًا أكثر حدة وتهديدًا لبنية التحالفات التقليدية التي حكمت المشهد السياسي العراقي منذ 2003.ووفقا لمراقبون فأن العديد من الكتل تشهد صراعات داخلية على مواقع القيادة وتوزيع النفوذ، خصوصًا داخل الأحزاب التي شهدت تراجعًا في شعبيتها خلال الانتخابات السابقة، مما دفع بعض القيادات إلى البحث عن تحالفات جديدة أو تشكيل تكتلات منفصلة طمعًا في حصد نتائج أفضل.الا ان سخط الشارع العراقي على الأداء السياسي والفساد والخدمات المتردية دفع العديد من الأعضاء إلى التنصل من كتلهم السابقة، في محاولة لتقديم أنفسهم كبديل إصلاحي، حتى لو كانوا جزءًا من السلطة سابقًا.وتشكل آلية التحالفات والدوائر الانتخابية والمحاصصة الطائفية عناصر خلاف حادة بين الأعضاء داخل الكتل الواحدة، وخصوصًا حول كيفية توزيع المقاعد والنفوذ في المرحلة المقبلةومن أبرز الكتل التي شهدت تصدعات- الإطار التنسيقيرغم ما بدا من تماسك الإطار التنسيقي بعد انتخابات 2021، إلا أن الخلافات بدأت تطفو على السطح مؤخرًا، خصوصًا بين القوى المرتبطة بالحشد الشعبي وتلك ذات البعد السياسي التقليدي.وتباينات في الرؤى بين دولة القانون بزعامة ، وعصائب أهل الحق، والفتح بزعامة ، بدأت تؤثر على وحدة القرار داخل الإطار.تحالف السيادةيواجه تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر انقسامات حادة بسبب الخلافات على توزيع النفوذ في المناطق السنية.بعض الشخصيات البارزة انفصلت وبدأت تشكل قوائم مستقلة مدعومة من جهات خارجية أو عشائرية.واخرها اليوم اعلان رئيس حزب السيادة في النائب لطيف الورشان مع عدد من أعضاء الحزب انسحابهم من مشروع الخنجر