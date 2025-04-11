العراق يبدي موقفًا من المفاوضات الإيرانية - الأمريكية

وذكر بيان صادر عن ، اليوم الجمعة، أن الوزير عبّر خلال اللقاء عن أمله في أن تفضي المفاوضات، التي ستعقد يوم غد السبت في سلطنة عُمان، إلى نتائج إيجابية تُسهم في تحقيق .وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين وإيران وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، خصوصًا في ولبنان واليمن، حيث أكد الوزير العراقي على أهمية الحوار والتعاون بين دول المنطقة لمعالجة التحديات المشتركة.كما نقل المسؤول الإيراني دعوة رسمية للوزير حسين للمشاركة في “ للحوار” المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 19 أيار المقبل.