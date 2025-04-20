اطلاق سراح أحمد العلواني

وقال المصدر لـ ، ان "السلطات الأمنية اطلقت سراح النائب السابق الذي سمل بقانون العام".وكانت المركزية قد أصدرت في العام 2014 حكما بالإعدام على النائب العراقي السابق عن أحمد العلواني بعد إدانته بتهمة القتل العمد.وحينها قال القاضي ، المتحدث باسم المحكمة: إن المحكمة قضت بإعدام العلواني لقتله جنديين عراقيين، مشيرا إلى أن هذا الحكم ليس نهائيا وهو قابل للتمييز خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.وكان العلواني، نائب سابق عن قائمة العراقية، قاد مظاهرات وتحركات احتجاجية ضد السابق ، وقد اعتقل نهاية العام 2013 من منزله في بعد وقوع اشتباكات مسلحة، أسفرت عن مقتل شقيق العلواني وأحد أفراد القوة المهاجمة.وبينما نفى أفراد في عشيرة العلواني هذه الأنباء، لم يتسنَ التأكد منها من جهات حكومية او برلمانية حتى وقت اعداد هذا الخبر.