وزير الخارجية الفرنسي: ندعم سيادة العراق ولدينا علاقات وثيقة مع بغداد

وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده في مع نظيره العراقي ، وتابعته ، إن " لديها علاقات وثيقة مع وتقف إلى جانبه، والعراق يخط صفحة جديدة بتأريخه"، مشددا "ندعم خيارات العراق السيادية، وعراق قوي يعد مصدر قوة للمنطقة".وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أن "العراق عاد إلى دوره ويعد محركاً في استقرار المنطقة"، لافتا الى ان " مهم لأمن واستقرار المنطقة، ونقف إلى جانب الشعب العراقي بكل مكوناته".وتابع وزير الخارجية الفرنسي، أن " أكبر مصدر ثروة للبلاد، ويجب ان لا ينجر العراق إلى أي حروب بالمنطقة ونشيد بجهود حكومة ".وبشأن الملفات الإقليمية، أكد الوزير الفرنسي أن " يجب ان لا تتفكك، ويجب وضع حل سياسي في غزة ودخول المساعدات الإنسانية وندعم الخطة العربية لإعادة إعمارها".