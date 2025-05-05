بعد حديث عن "مصفى بمدينة ضد المحور".. مستشار حكومي يوضح قصة "بناء مصافٍ عراقية في الخارج"

وقال الشمري في تدوينة رصدتها ، انه "يثير الإستغراب ما يُتداول من أخبار حوّل نية "بناء مصفّى عراقي" خارج البلاد بتوجيه فرديّ من ، ويأتي سياق الروايات المختلقة بطريقة هوليودية".وتابع: "كإن إنشاء أو أي مشاريع كبرى في خارج البلاد قراراً سهلاً قابلاً للتنفيذ ويتم أن مثّل هكذا مشاريع استراتيجية هي من صلاحيات وتخضع لدراسات معمّقة من الوزارات المختصة والتي قد تمتد لسنوات".وأضاف انه "حتى لو أُقرّ مثل هكذا مشاريع بالمستقبل، فكيف يُفسّر ذلك على انه "بيع للعراق بالتفصيخ" كما يعبّر البعض؟"، مشيرا الى ان "الإستثمار في مصافٍ خارجية أو مشاريع البتروكيمياويات وغيرها هو إستثمار إقتصادي سياديّ تلجأ اليه دول كبرى بناءً على دراسات جدوى دقيقة تستحضر فيه الكلف وآليات التسويق والقرب من دول الإستهلاك وغيرها من الأمور الفنيّة ومنها ، والإمارات، والجزائر، والولايات المتحدة، ضمن إستراتيجيات تجاريّة واقتصاديّة تهدف إلى تنويع منافذ وأسواق البيع سواء كان للنفط الخام او المشتقات وتعظيم الإيرادات الوطنيّة".وكان احد أعضاء البرلمان قد نشر معلومات عن ان يوجه بانشاء مصفى بطاقة 70 الف برميل يوميا في مدينة والتي وصفها بأنها "ضد محور المقاومة"، فضلا عن أنبوب نفطي بسعة مليون برميل يوميا الى نفس المدينة.